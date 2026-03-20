40 contes du Portugal, tantôt drôles et cocasses, tantôt étranges et inquiétants, très malicieusement et généreusement illustrés par Philippe Dumas, enchanteront petits et grands et permettront d'approcher la sagesse et la malice populaire portugaise. " Il était une fois un homme et une femme qui n'avaient pas d'enfants. L'épouse supplia tellement Notre-Dame de lui accorder un enfant, fût-il de la taille d'un grain de maïs, que neuf mois plus tard elle mit au monde un garçon, mais si petiot qu'en vérité il n'était guère plus gros qu'un grain de maïs... " Des très populaires histoires de Grain de maïs et Le singe à la queue coupée aux contes de sorcières, de maures enchantées, de compères un peu bêta en passant par bien des animaux, ces 40 contes du Portugal, tantôt drôles et cocasses, tantôt étranges et inquiétants, très malicieusement et généreusement illustrés par Philippe Dumas, enchanteront petits et grands et permettront d'approcher la sagesse et la malice populaire portugaise. Car l'heure du conte au Portugal a toujours été et demeure une tradition ! Voici enfin une belle anthologie de contes du Portugal issus d'une tradition orale savoureusement traduite en français par Bernard Tissier et magnifiée par l'encre de Chine et les aquarelles de Philippe Dumas.