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#Essais

D’Ethiopie

Nicolas Deleau

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Nicolas Deleau recueille des épiphanies, nées sous la forme de poèmes en prose lors d'un lointain séjour en Ethiopie. Remises sur le métier pendant plus de quinze ans, elles racontent autant l'expérience immédiate de leur éclosion qu'une disparition : plus rien de ce qui constituait la réalité de cette vie éthiopienne n'existe aujourd'hui. Pourtant, dans ce rien, tout demeure : les marchés, le dôme des minarets et des églises, les silhouettes au bord des routes, les soirs bleus, les toits de tôle, les montagnes et les amis. Nicolas Deleau ne compile pas ses souvenirs, il esquisse une célébration, un hommage - un chant d'absence. Le regard qui traverse ces pages, sans carte ni chronologie, est celui d'un homme qui s'efface peu à peu derrière ce qu'il contemple. Loin de tout exotisme, l'Ethiopie apparaît ici comme une terre de métamorphoses sensorielles et spirituelles, saisie dans sa présence la plus nue. Les chants sont scandés par des encres de l'auteur et ponctués de textes traduits en amharique.

Par Nicolas Deleau
Chez Klincksieck

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Auteur

Nicolas Deleau

Editeur

Klincksieck

Genre

Récits de voyage

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D’Ethiopie

Nicolas Deleau

Paru le 06/03/2026

140 pages

Klincksieck

21,00 €

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