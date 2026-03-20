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Les animaux du Jurassique

Claire Peyre de Fabrègues, De fabrègues claire Peyre

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Il y a 201 millions d'années débutait le Jurassique, une période de prospérité où la vie foisonnait sur Terre. Grâce à ce documentaire richement illustré découvre les animaux les plus fascinants de cette époque : petits mammifères, crocodiliens... mais aussi dinosaures, ptérosaures et monstres marins ! Apprends tout de ces fabuleuses créatures : leur mode de vie, leur rôle dans les écosystèmes, leur place dans la chaîne alimentaire... et démêle le vrai du faux des films de Jurassic Park !

Par Claire Peyre de Fabrègues, De fabrègues claire Peyre
Chez Fleurus

|

Auteur

Claire Peyre de Fabrègues, De fabrègues claire Peyre

Editeur

Fleurus

Genre

L'imagerie Fleurus

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Les animaux du Jurassique

Claire Peyre de Fabrègues, De fabrègues claire Peyre

Paru le 20/03/2026

32 pages

Fleurus

8,95 €

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