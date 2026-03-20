Les animaux du Jurassique

Il y a 201 millions d'années débutait le Jurassique, une période de prospérité où la vie foisonnait sur Terre. Grâce à ce documentaire richement illustré découvre les animaux les plus fascinants de cette époque : petits mammifères, crocodiliens... mais aussi dinosaures, ptérosaures et monstres marins ! Apprends tout de ces fabuleuses créatures : leur mode de vie, leur rôle dans les écosystèmes, leur place dans la chaîne alimentaire... et démêle le vrai du faux des films de Jurassic Park !