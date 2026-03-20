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Venise

Michelin, Xxx

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Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Le Grand Canal, La basilique Saint-Marc, L'île de Burano... - Les coups de coeur : Embarquer sur un vaporetto de la ligne n°1 à Piazzale Roma et descendre le Grand Canal ; Respirer les parfums des bons produits de la cuisine locale aux marchés du Rialto ; Etendre sa serviette sur la plage du Lido... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Des suggestions d'itinéraires : 3 jours à Venise Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Pensez à utiliser en complément notre Carte Local Italie Veneto n°355 et notre Guide Vert Italie .

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

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Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Venise

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Venise

Michelin, Xxx

Paru le 20/03/2026

176 pages

Michelin

10,95 €

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Scannez le code barre 9782067271241
9782067271241
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