Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Ceinture des canaux, Van Gogh Museum, Maison d'Anne Frank... - Les coups de coeur : Se mettre au vert à l'Hortus Botanicus ; Choisir parmi les innombrables expositions temporaires ; Parcourir du regard les façades de la ville lors d'une balade le long des canaux... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Des suggestions d'itinéraires : 3 jours à Amsterdam ; Amsterdam à vélo... Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Pensez à utiliser en complément notre Carte National Benelux n°714 et notre Guide Vert Pays-Bas .