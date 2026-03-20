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Michelin, Xxx

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1926 – 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin. Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre Guide de Voyage Suisse mis à jour, le regard affûté de nos auteurs-voyageurs vous mène vers des expériences uniques, comme admirer les sommets alpins emblématiques, découvrir des villes élégantes entre lacs et montagnes ou parcourir des paysages spectaculaires en toute saison... Envie de conseils concrets pour voyager sereinement ? Retrouvez : Les sites incontournables, classés par étoiles (le Mont Cervin, Genève et son Jet d'Eau, Bâle...) ; Des coups de coeur testés sur le terrain ; Des adresses mises à jour, pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping ; Des itinéraires originaux et 110 activités pour les familles ; Un découpage en 8 micro-régions, avec de nombreuses cartes et plans ; Le guide de toutes les cultures, pour des voyages en famille, entre amis ou en solo ! En complément, pensez à utiliser la Carte National Suisse n°729.

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Suisse

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Suisse

Michelin, Xxx

Paru le 20/03/2026

660 pages

Michelin

22,95 €

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