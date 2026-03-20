Iles grecques, Athènes

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Santorin, Rhodes, Naxos... - Les coups de coeur : Savourer dans une ouzerie un large éventail de mezzés ; Flâner la nuit dans les ruelles de la ville médiévale de Rhodes ; Randonner à Andros... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : La vallée des Papillons ; L'Acropole ; Une croisière autour de l'île de Karpathos... - Des suggestions d'itinéraires : Athènes en 3 jours ; D'Athènes à Mykonos, d'île en île en 15 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 6 micro-régions : Athènes et Le Pirée ; Les îles du golfe Saronique ; Les Sporades ; Les Cyclades ; Les îles de l'Egée du Nord ; Le Dodécanèse. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Grèce n°737