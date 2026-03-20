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#Roman francophone

Blind secret

Léonie Lonval

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Ils ne se sont jamais vus. Mais bientôt, le virtuel ne suffira plus... Alba est agoraphobe. Le monde extérieur l'effraie, la foule l'oppresse. Repliée sur elle-même, elle vit cloîtrée dans son appartement, loin des regards et des bruits de la ville. Inquiète, sa meilleure amie décide de l'inscrire sur une application de rencontre, espérant raviver en elle l'envie d'aimer et de s'ouvrir à de nouvelles personnes. C'est là qu'Alba fait la connaissance de Théo. Charmant, drôle, attentionné... et mystérieux. Car il refuse de montrer son visage. Militaire en mission, ce dernier porte les stigmates d'une blessure qui a bouleversé sa vie. Depuis, il fuit les miroirs et redoute le regard des autres. Pourtant, Alba réussit à briser sa carapace. Elle l'émeut, le trouble, le pousse à envisager l'impensable : se dévoiler. Prenant le risque de la faire fuir... ou de la faire succomber.

Par Léonie Lonval
Chez Hachette

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Auteur

Léonie Lonval

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Blind secret

Léonie Lonval

Paru le 20/03/2026

338 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017375593
9782017375593
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