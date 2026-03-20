Blind secret

Ils ne se sont jamais vus. Mais bientôt, le virtuel ne suffira plus... Alba est agoraphobe. Le monde extérieur l'effraie, la foule l'oppresse. Repliée sur elle-même, elle vit cloîtrée dans son appartement, loin des regards et des bruits de la ville. Inquiète, sa meilleure amie décide de l'inscrire sur une application de rencontre, espérant raviver en elle l'envie d'aimer et de s'ouvrir à de nouvelles personnes. C'est là qu'Alba fait la connaissance de Théo. Charmant, drôle, attentionné... et mystérieux. Car il refuse de montrer son visage. Militaire en mission, ce dernier porte les stigmates d'une blessure qui a bouleversé sa vie. Depuis, il fuit les miroirs et redoute le regard des autres. Pourtant, Alba réussit à briser sa carapace. Elle l'émeut, le trouble, le pousse à envisager l'impensable : se dévoiler. Prenant le risque de la faire fuir... ou de la faire succomber.