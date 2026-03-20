Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Imaginaire

Deep Waters

Emma Hamm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les profondeurs de l'océan, où humains et ondins luttent pour leur survie, un lien inattendu pourrait tout bouleverser... Mira, brillante ingénieure de la cité sous-marine Bêta, a grandi avec pour seul horizon l'abîme insondable qui menace d'engloutir leur fragile refuge. Mais, lors d'une mission en solitaire, elle fait une rencontre impensable : un ondin, aussi terrifiant que fascinant. Arges, guerrier redoutable et loyal à son peuple, voue une haine sans borne aux humains. Ces envahisseurs qui souillent l'océan et détruisent les siens ne méritent que sa rage. Pourtant, lorsqu'une jeune femme lui tient tête avec audace et défi, il se surprend à douter... Tiraillés entre leurs devoirs et une attirance irrépressible, Mira et Arges se retrouvent au centre d'un conflit qui menace l'équilibre fragile de leurs deux mondes. Mais l'océan a ses propres lois, et les coeurs, tout comme les vagues, sont imprévisibles.

Par Emma Hamm
Chez Hachette

|

Auteur

Emma Hamm

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Deep Waters par Emma Hamm

Commenter ce livre

 

Deep Waters

Emma Hamm

Paru le 20/03/2026

346 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017293897
9782017293897
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.