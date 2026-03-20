Deep Waters

Dans les profondeurs de l'océan, où humains et ondins luttent pour leur survie, un lien inattendu pourrait tout bouleverser... Mira, brillante ingénieure de la cité sous-marine Bêta, a grandi avec pour seul horizon l'abîme insondable qui menace d'engloutir leur fragile refuge. Mais, lors d'une mission en solitaire, elle fait une rencontre impensable : un ondin, aussi terrifiant que fascinant. Arges, guerrier redoutable et loyal à son peuple, voue une haine sans borne aux humains. Ces envahisseurs qui souillent l'océan et détruisent les siens ne méritent que sa rage. Pourtant, lorsqu'une jeune femme lui tient tête avec audace et défi, il se surprend à douter... Tiraillés entre leurs devoirs et une attirance irrépressible, Mira et Arges se retrouvent au centre d'un conflit qui menace l'équilibre fragile de leurs deux mondes. Mais l'océan a ses propres lois, et les coeurs, tout comme les vagues, sont imprévisibles.