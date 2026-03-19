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Symbioses

Johan Heliot

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2094. Suite à une guerre nucléaire, seuls les pôles offrent encore des conditions de vie acceptables. Les survivants qui s'y sont réfugiés, humains comme animaux augmentés, reconstruisent deux sociétés distinctes dont les rapports, déjà tendus, virent au conflit ouvert lorsque le Nord lance l'assaut sur un iceberg - précieuse source d'eau douce - appartenant au Sud. Dans les coulisses des hostilités, quelques individus élaborent un plan avec l'espoir d'éviter la guerre entre les pôles, et la volonté de faire évoluer l'ensemble du vivant. Cette quête pour un monde nouveau rassemble Oonia, jeune militaire du Nord hantée par la puce mémorielle de son grand-père ; son binôme ursidé, Börs, guerrier et poète ; Arkadin, le dernier rhinocéros blanc ; son ami Spiridon, phoque et ambassadeur du Sud ; et la seule I. A. qui croit encore en l'humanité... Une anticipation climatique aussi palpitante que poignante, qui, à l'instar du Bois Duncton de William Horwood et Watership Down de Richard Adams, démontre que la littérature permet une empathie profonde avec toute déclinaison de la conscience.

Par Johan Heliot
Chez L'Atalante Editions

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Auteur

Johan Heliot

Editeur

L'Atalante Editions

Genre

Science-fiction

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Symbioses

Johan Heliot

Paru le 19/03/2026

320 pages

L'Atalante Editions

19,90 €

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