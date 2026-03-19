La 13e piste Tome 1

Les prophéties pourront-elles stopper l'inéluctable tragédie ? En 2019, une habitation du quartier de Sakura New Town brûle entièrement, et trois cadavres y sont retrouvés... Un an plus tôt, Toya, enseignant en école primaire, et sa femme Haru viennent tout juste de faire construire leur maison à... Sakura New Town. Ils font de leur mieux pour offrir une enfance heureuse à leur fils Ao, souvent hospitalisé à cause d'une maladie grave. Le garçon a hérité de son père sa passion des RPG et se prête volontiers aux jeux de piste que ce dernier lui prépare. Mais, un jour, Toya se retrouve sans le vouloir impliqué lui aussi dans une partie grandeur nature : il découvre dans ses affaires des cartes postales à l'écriture enfantine qui prédisent de terribles tragédies... et son rôle semble être de les stopper ! Mais pourquoi lui ? Et qui peut bien être l'auteur de ces prophéties ? Après Erased et Echoes, le génie du thriller Kei Sanbe frappe encore ! Avec son talent pour les intrigues à tiroirs, il nous entraîne dans la chronique d'une famille ordinaire confrontée à l'extraordinaire. Passé, présent, futur : le temps se joue de nous jusqu'au dénouement fatal...