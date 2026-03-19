Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

KPop Demon Hunters

Cédric Hernandez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enorme carton Netflix cumulant plus de 325 millions de vues, film d'animation le plus vu de l'histoire de la plateforme, KPop Demon Hunters fascine. L'histoire ? Trois stars de K-Pop qui mènent une vie secrète de chasseuse de démons. Mais lorsqu'elles doivent affronter les Saja Boys, un boys band composé de séduisants démons sous couverture, les choses se compliquent. Interviews des réalisateurs, anecdotes, révélations... Dans cet ouvrage, découvrez ses secrets de tournage en attendant le deuxième volet, prévu pour 2029.

Par Cédric Hernandez
Chez Popcorn

|

Auteur

Cédric Hernandez

Editeur

Popcorn

Genre

Dessins animés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur KPop Demon Hunters par Cédric Hernandez

Commenter ce livre

 

KPop Demon Hunters

Cédric Hernandez

Paru le 19/03/2026

Popcorn

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919708680
9782919708680
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.