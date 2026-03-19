Enorme carton Netflix cumulant plus de 325 millions de vues, film d'animation le plus vu de l'histoire de la plateforme, KPop Demon Hunters fascine. L'histoire ? Trois stars de K-Pop qui mènent une vie secrète de chasseuse de démons. Mais lorsqu'elles doivent affronter les Saja Boys, un boys band composé de séduisants démons sous couverture, les choses se compliquent. Interviews des réalisateurs, anecdotes, révélations... Dans cet ouvrage, découvrez ses secrets de tournage en attendant le deuxième volet, prévu pour 2029.