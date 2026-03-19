Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

50 plantes d'Hildegarde de Bingen

Philippe Chavanne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Explorez 50 plantes soignantes, préconisées par Hildegarde de Bingen, première naturaliste et phytothérapeute d'Allemagne. Apprenez à utiliser les plantes fraîches, séchées ou sous forme de sève, selon les recommandations d'Hildegarde, pour des remèdes simples, efficaces et naturels. Une plongée dans la vie et la pensée de Hildegarde de Bingen, abbesse visionnaire, célèbre guérisseuse, dont les enseignements dépassent largement son époque. Une référence intemporelle pour tous ceux qui recherchent des solutions naturelles et efficaces pour leur bien-être.

Par Philippe Chavanne
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Philippe Chavanne

Editeur

Editions Artémis

Genre

Naturothérapie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 plantes d'Hildegarde de Bingen par Philippe Chavanne

Commenter ce livre

 

50 plantes d'Hildegarde de Bingen

Philippe Chavanne

Paru le 19/03/2026

144 pages

Editions Artémis

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816024531
9782816024531
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.