50 plantes d'Hildegarde de Bingen

Explorez 50 plantes soignantes, préconisées par Hildegarde de Bingen, première naturaliste et phytothérapeute d'Allemagne. Apprenez à utiliser les plantes fraîches, séchées ou sous forme de sève, selon les recommandations d'Hildegarde, pour des remèdes simples, efficaces et naturels. Une plongée dans la vie et la pensée de Hildegarde de Bingen, abbesse visionnaire, célèbre guérisseuse, dont les enseignements dépassent largement son époque. Une référence intemporelle pour tous ceux qui recherchent des solutions naturelles et efficaces pour leur bien-être.