100 citations qui ont contribué, à travers le temps, à façonner notre économie. " La vérité brutale en matière de politique du changement climatique est qu'aucun pays ne voudra sacrifier son économie pour relever ce défi. " Tony Blair D'Aristote aux pères fondateurs de l'économie moderne, cet ouvrage invite à (re)découvrir l'économie à travers 100 citations. Chacune éclaire les concepts et idées d'une époque, rendant accessibles les grands débats qui ont façonné notre compréhension de l'économie. L'économie en 100 citations nous propose un tour d'horizon des grands économistes, d'Adam Smith à Thomas Piketty, et des figures marquantes de la littérature, de la politique ou de la philosophie, de Sénèque à Martin Luther King ou encore Yuval Noah Harari.