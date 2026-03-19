Dans ce tome 2, les créatrices du populaire balado québécois Captives, Annie Laurin et Michèle Ouellette, racontent douze nouvelles histoires inédites de crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec. Qu'est-il arrivé à la petite Chantal de Montgaillard en 1972 à Saint-Hubert ? Qui a pris en otage Madeleine Picard dans un village d'Abitibi en 1981 ? Qu'est-il advenu de Theresia Speier, disparue sans laisser de traces dans la réserve faunique de Mastigouche en 2014 ? Aurait-on pu prévenir la mort violente de Kataluk Paningayak-Naluiyuk en 2021 au Nunavik ? Disparition inexpliquée, féminicide, prise d'otage ou meurtre "par compassion" , ces affaires irrésolues et résolues sont également le reflet de certaines failles du système juridique mais aussi bien souvent du manque de ressources en santé. Avec rigueur et sensibilité, Annie Laurin et Michèle Ouellette redonnent de l'humanité à toutes ces victimes qui ne peuvent plus témoigner aujourd'hui et nous interpellent : on peut et on doit faire mieux, en tant que société.