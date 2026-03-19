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Captives

Annie Laurin, Michèle Ouellette

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Dans ce tome 2, les créatrices du populaire balado québécois Captives, Annie Laurin et Michèle Ouellette, racontent douze nouvelles histoires inédites de crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec. Qu'est-il arrivé à la petite Chantal de Montgaillard en 1972 à Saint-Hubert ? Qui a pris en otage Madeleine Picard dans un village d'Abitibi en 1981 ? Qu'est-il advenu de Theresia Speier, disparue sans laisser de traces dans la réserve faunique de Mastigouche en 2014 ? Aurait-on pu prévenir la mort violente de Kataluk Paningayak-Naluiyuk en 2021 au Nunavik ? Disparition inexpliquée, féminicide, prise d'otage ou meurtre "par compassion" , ces affaires irrésolues et résolues sont également le reflet de certaines failles du système juridique mais aussi bien souvent du manque de ressources en santé. Avec rigueur et sensibilité, Annie Laurin et Michèle Ouellette redonnent de l'humanité à toutes ces victimes qui ne peuvent plus témoigner aujourd'hui et nous interpellent : on peut et on doit faire mieux, en tant que société.

Par Annie Laurin, Michèle Ouellette
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Annie Laurin, Michèle Ouellette

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Criminalité

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Captives

Annie Laurin, Michèle Ouellette

Paru le 26/03/2026

232 pages

Fides (Editions)

25,00 €

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Scannez le code barre 9782762146714
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