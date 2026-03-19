C'est le printemps ! Le mercure va-t-il enfin monter ? Pourquoi les feuilles des arbres sont-elles vertes ? Pourquoi est-ce si difficile d'attraper un poisson à mains nues ? Pourquoi une table est-elle parfois bancale ? Après l'hiver et l'automne, retrouvons les beaux jours avec le tome printemps de la collection "Science en 4 Saisons" . Toujours plus de questions passionnantes, de phénomènes intrigants et de découvertes inattendues pour nourrir votre curiosité. Accessible et ludique, ce volume propose une exploration joyeuse des sciences du quotidien, pour les plus jeunes et ceux qui le sont restés.