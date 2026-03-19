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#Essais

Formule 1

Jérémy Satis

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C'est le métier le plus rare du monde, seulement réservé aux 22 couteaux les plus aiguisés de la planète. Les pilotes de Formule 1 convoquent un imaginaire de super-héros, voire de gladiateurs des temps modernes. Programmés pour gagner plonge le lecteur dans l'univers impitoyable et fascinant de la F1, en offrant un portrait inédit de chacun des vingt-deux pilotes qui composent la grille 2026. De l'expérience des légendaires vétérans aux espoirs infinis des talentueux rookies, ce livre met en lumière les parcours exceptionnels de ces hommes qui vivent depuis toujours à toute allure, entre quête de la victoire, sacrifices personnels et pression constante du haut niveau. S'il existe autant d'histoires singulières qu'il y a de pilotes sur la grille, ces athlètes d'exception ont tous un point commun qui les rassemble, celui d'avoir été conditionnés depuis le plus jeune âge pour piloter les voitures les plus rapides et pour briller sur les circuits du monde entier. Passionné de sport automobile ou simple curieux, Programmés pour gagner vous propose une immersion totale au coeur de l'élite de la Formule 1, sous la plume d'un journaliste spécialisé côtoyant ces êtres humains d'exception depuis plusieurs saisons. Offrez-vous un voyage captivant au coeur de la compétition la plus spectaculaire du monde, et découvrez comment ces vingt-deux génies du volant ont été programmés pour gagner.

Par Jérémy Satis
Chez Editions Amphora

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Auteur

Jérémy Satis

Editeur

Editions Amphora

Genre

Formule 1

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Formule 1

Jérémy Satis

Paru le 12/03/2026

160 pages

Editions Amphora

19,95 €

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Scannez le code barre 9782757606858
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