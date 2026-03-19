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Ma cuisine anti-inflammatoire en 100 recettes simples et gourmandes

Angela Dowden

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Plus de 100 recettes simples et savoureuses pour découvrir les bienfaits d'une alimentation anti-inflammatoire ? ! Troubles intestinaux, douleurs persistantes, maladies auto-immunes ou encore anxiété généralisée... Les symptômes de l'inflammation chronique empoisonnent la vie de millions de personnes. Mais bonne nouvelle : il est possible d'agir en douceur, en commençant par ce qu'il y a dans votre assiette. En proposant plus de 100 recettes variées, faciles à cuisiner et surtout ultra-gourmandes, la nutritionniste Angela Dowden vous aide à consommer des aliments sains et naturels plus régulièrement afin d'améliorer votre santé physique et mentale. Enrichi de menus et d'un guide complet des ingrédients anti-inflammatoires, ce livre deviendra votre allié santé pour trouver des alternatives plus respectueuses de votre microbiome, combattre et prévenir l'inflammation, et vous sentir apaisé et en forme chaque jour.

Par Angela Dowden
Chez Eyrolles

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Auteur

Angela Dowden

Editeur

Eyrolles

Genre

Régimes anti-allergiques

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Ma cuisine anti-inflammatoire en 100 recettes simples et gourmandes

Angela Dowden

Paru le 19/03/2026

Eyrolles

19,90 €

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Scannez le code barre 9782416023637
9782416023637
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