Ma cuisine anti-inflammatoire en 100 recettes simples et gourmandes

Plus de 100 recettes simples et savoureuses pour découvrir les bienfaits d'une alimentation anti-inflammatoire ? ! Troubles intestinaux, douleurs persistantes, maladies auto-immunes ou encore anxiété généralisée... Les symptômes de l'inflammation chronique empoisonnent la vie de millions de personnes. Mais bonne nouvelle : il est possible d'agir en douceur, en commençant par ce qu'il y a dans votre assiette. En proposant plus de 100 recettes variées, faciles à cuisiner et surtout ultra-gourmandes, la nutritionniste Angela Dowden vous aide à consommer des aliments sains et naturels plus régulièrement afin d'améliorer votre santé physique et mentale. Enrichi de menus et d'un guide complet des ingrédients anti-inflammatoires, ce livre deviendra votre allié santé pour trouver des alternatives plus respectueuses de votre microbiome, combattre et prévenir l'inflammation, et vous sentir apaisé et en forme chaque jour.