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L'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lue

Guillaume Graciano

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Revivez les plus grands moments de la NBA au travers d'oeuvres de pop culture cultes telles que The Avengers, Game of Thrones, Indiana Jones, The Office, Dragon Ball Z, Breaking Bad et bien plus encore. Grâce à une écriture vive et imagée, ce livre transforme une ère, une équipe, un joueur, en un épisode d'une immense saga humaine et sportive, où chaque parquet devient un champ de bataille et chaque match une page d'histoire. Des Minneapolis Lakers de George Mikan aux Spurs de Victor Wembanyama, en passant par Michael Jordan, Wilt Chamberlain, LeBron James ou Stephen Curry, découvrez ou redécouvrez l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lue.

Par Guillaume Graciano
Chez Eyrolles

|

Auteur

Guillaume Graciano

Editeur

Eyrolles

Genre

Basket, Handball, Volley

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L'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lue

Guillaume Graciano

Paru le 19/03/2026

Eyrolles

22,00 €

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Scannez le code barre 9782416023330
9782416023330
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