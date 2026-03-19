Revivez les plus grands moments de la NBA au travers d'oeuvres de pop culture cultes telles que The Avengers, Game of Thrones, Indiana Jones, The Office, Dragon Ball Z, Breaking Bad et bien plus encore. Grâce à une écriture vive et imagée, ce livre transforme une ère, une équipe, un joueur, en un épisode d'une immense saga humaine et sportive, où chaque parquet devient un champ de bataille et chaque match une page d'histoire. Des Minneapolis Lakers de George Mikan aux Spurs de Victor Wembanyama, en passant par Michael Jordan, Wilt Chamberlain, LeBron James ou Stephen Curry, découvrez ou redécouvrez l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lue.