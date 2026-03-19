Dragon Quest - The Adventure of Daï Tome 14

Cette nouvelle édition compile les 37 volumes d'origine en 25 et inclut un nouveau découpage ainsi que des pages couleurs d'origine. Le Seigneur du Mal est ressuscité ! Encore plus puissant qu'avant, Hadlar arrive sur l'île de Dermline pour se venger de celui qui l'avait tué autrefois : Avan. Celui-ci n'a d'autre choix que d'affronter son ennemi de toujours pour protéger ses disciples. Mais sera-t-il à la hauteur pour terrasser Hadlar, alors qu'il vient de consommer presque toute son énergie pour l'entraînement de Daï ?