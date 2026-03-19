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Dragon Quest - The Adventure of Daï Tome 14

Koji Inada, Riku Sanjô

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Cette nouvelle édition compile les 37 volumes d'origine en 25 et inclut un nouveau découpage ainsi que des pages couleurs d'origine. Le Seigneur du Mal est ressuscité ! Encore plus puissant qu'avant, Hadlar arrive sur l'île de Dermline pour se venger de celui qui l'avait tué autrefois : Avan. Celui-ci n'a d'autre choix que d'affronter son ennemi de toujours pour protéger ses disciples. Mais sera-t-il à la hauteur pour terrasser Hadlar, alors qu'il vient de consommer presque toute son énergie pour l'entraînement de Daï ?

Par Koji Inada, Riku Sanjô
Chez Delcourt

|

Auteur

Koji Inada, Riku Sanjô

Editeur

Delcourt

Genre

Shonen/garçon

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Dragon Quest - The Adventure of Daï Tome 14

Koji Inada, Riku Sanjô

Paru le 19/03/2026

304 pages

Delcourt

12,99 €

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Scannez le code barre 9782413085911
9782413085911
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