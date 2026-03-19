LE LIVRE-ENQUETE REFERENCE DE L'AFFAIRE CHARLES MANSON ! Alors qu'il rédigeait un article sur les célèbres meurtres inspirés par "le démon d'Hollywood" , Charles Manson, le journaliste Tom O'Neill ne s'attendait pas à découvrir de nouveaux éléments aussi perturbants... Pourtant, des preuves glaçantes surgissent au fil de son enquête et les questions se bousculent dans sa tête : qui étaient les vrais amis de Charles Manson à Hollywood ? Pourquoi les forces de l'ordre n'ont-elles pas saisi les multiples occasions de l'arrêter ? Comment Charles Manson - ancien détenu illettré - a-t-il transformé un groupe de hippies pacifiques en une meute de tueurs sans pitié ? Charles Manson, gourou au regard magnétique, rêvait de devenir une rock star. Il fut le messie d'une communauté qu'il manipula jusqu'à pousser ses adeptes à commettre une série de crimes qui a traumatisé Hollywood et a fait entrer Charles Manson au Panthéon des criminels les plus célèbres de l'histoire. Chaos se lit comme un roman. Il rassemble des centaines d'entretiens inédits et des dizaines de documents exclusifs qui en font un ouvrage de référence incontestable. "Des révélations sensationnelles qui vont ravir les fans de true crime ! " Publisher Weekly