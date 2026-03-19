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Le mini-guide ultime de la communication animale

Cassandra Luci

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La méthode complète pour communiquer avec les animaux La communication animale est une connexion intuitive dite télépathique que nous pouvons tous développer ! Grâce à ce guide ultra-complet et à ses nombreux exercices, tu vas apprendre étape par étape tous les secrets de cette méthode et tu pourras : - Intégrer les outils de la communication animale : canaux de réception, scan corporel... - Transformer profondément ton lien avec les animaux : entendre leurs peurs, les accompagner dans la maladie ou en fin de vie, les rassurer s'ils se perdent mais aussi communiquer avec eux, même après leur départ. - Ecouter les conseils que les animaux nous murmurent : effet miroir, mission de vie... Cassandra Luci est médium, spécialiste de la communication animale et formatrice. Elle accompagne depuis plusieurs années les humains dans leur lien avec les animaux. Retrouvez-la sur Instagram : @murmure_avec_moi.

Par Cassandra Luci
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Cassandra Luci

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Esotérisme

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Le mini-guide ultime de la communication animale

Cassandra Luci

Paru le 19/03/2026

320 pages

Leduc.s éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782385642075
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