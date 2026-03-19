Poussin tout rouge

Poussin en a marre ! Avec tous ses frères et soeurs autour de lui, impossible d'être tranquille. Alors, un matin, il s'en va. Sur son chemin, il découvre la beauté du monde, le calme... et peut-être un peu plus qu'il ne l'imaginait. Poussin est rouge de colère : avec toute sa fratrie, il n'a pas une minute à lui ! Pour retrouver un peu de paix, il décide de partir seul. Au fil de sa promenade, il traverse les champs de pissenlits, rencontre des fourmis organisées et se laisse réchauffer par le grand soleil. Peu à peu, sa colère s'apaise... Mais quand la nuit tombe, le silence devient un peu trop grand. Heureusement, une belle surprise l'attend : ses frères et soeurs ne l'ont jamais vraiment quitté. Et cette fois-ci, Poussin devient rouge... de bonheur.