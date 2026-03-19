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Dubrovnik et la côte croate en quelques jours

Peter Dragicevich, Planet Lonely

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Le guide parfait pour visiter Dubrovnik, Split et la côte dalmate le temps d'un court séjour ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne de Dubrovnik à Split , en passant par tous les lieux emblématiques pour découvrir les plus beaux paysages de la côte dalmate ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir sur la côte dalmate : Dubrovnik, le port de Cavtat, les vignobles de Konavle, l'île de Lokrum, les îles Elaphites, les îles de Korcula, de Hvar et de Brac, Split, le palais de Dioclétien, la péninsule de Peljesac, le parc national de Mljet, Salone, la forteresse de Klis ... - Des sélections thématiques : vacances avec des enfants, prestataires pour louer un bateau ou faire une croisière, principaux vignobles, les plages de rêves... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Dubrovnik et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de la côte dalmate . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de la côte dalmate.

Par Peter Dragicevich, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Peter Dragicevich, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Europe

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Dubrovnik et la côte croate en quelques jours

Peter Dragicevich, Planet Lonely

Paru le 19/03/2026

176 pages

Lonely Planet

9,99 €

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Scannez le code barre 9782384929207
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