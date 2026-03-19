Turin en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Turin avec Lonely Planet Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Turin, la capitale du Piémont. Le Polo reale, la Chiesa di San Lorenzo, le Museo Egizio, le Palazzo Madama, le Museo Nazionale del Cinema, le marché de Porta Palazzo... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : un itinéraire gourmand autour du chocolat, flânerie et lecture dans les places turinoises, vie nocturne pétillante et cuisine piémontaise dans le Quadrilatero, culture et shopping autour des anciennes usines Fiat au Lingotto... Des sections thématiques pour découvrir Turin selon ses envies : avec des enfants, vie nocturne, théâtre et opéra, parcs et jardins, scène gay et lesbienne, marchés alimentaires, glaciers ... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements. De nombreuses adresses pour les gastronomes dans cette ville autour de laquelle est né le mouvement Slow Food : restaurants, marchés de producteurs, boutiques gourmandes... Un chapitre Excursions pour explorer les environs de Turin et ses châteaux royaux classés au patrimoine de l'Unesco.