Mon Ardoise Magique pour dessiner pas à pas Kawaii & Cosy

Une ardoise magique et un livre de 20 pages cartonnées pour apprendre à dessiner pas à pas des personnages super mignons. Qui veut dessiner un lapin, un renard ou un ours tout ronds ? Et aussi un chaton, une cabane de gourmandises ou un chiot très rigolo ... En tout 10 dessins expliqués pas à pas et 50 dessins au trait, faciles à reproduire sur l'ardoise. Un super produit pour exercer la coordination oeil-main des jeunes enfants et leur sens de l'observation. Le stylet, adapté aux petites mains à partir de 4 ans, développe la motricité fine et prépare à l'écriture. On peut recommencer à l'infini : pour effacer, il suffit de faire glisser le curseur.