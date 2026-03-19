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Mon Ardoise Magique pour dessiner pas à pas Kawaii & Cosy

L'atelier Cloro

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Une ardoise magique et un livre de 20 pages cartonnées pour apprendre à dessiner pas à pas des personnages super mignons. Qui veut dessiner un lapin, un renard ou un ours tout ronds ? Et aussi un chaton, une cabane de gourmandises ou un chiot très rigolo ... En tout 10 dessins expliqués pas à pas et 50 dessins au trait, faciles à reproduire sur l'ardoise. Un super produit pour exercer la coordination oeil-main des jeunes enfants et leur sens de l'observation. Le stylet, adapté aux petites mains à partir de 4 ans, développe la motricité fine et prépare à l'écriture. On peut recommencer à l'infini : pour effacer, il suffit de faire glisser le curseur.

Par L'atelier Cloro
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

L'atelier Cloro

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mon Ardoise Magique pour dessiner pas à pas Kawaii & Cosy

L'atelier Cloro

Paru le 30/04/2026

20 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,00 €

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Scannez le code barre 9782384536726
9782384536726
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