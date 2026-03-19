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#Bande dessinée jeunesse

En même pas un an

Yaël Hassan, Pascal Brissy

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La classe de 4eme, une année-charnière où tout peut basculer... Dona, Rafaëlle, Léonard et Angelo se connaissent depuis toujours. Dès l'école primaire, ils ont formé un groupe soudé, inséparable. Mais à leur rentrée en 4eme, quelque chose a changé. Peu à peu, les questions s'accumulent : Que s'est-il passé entre eux ? Pourquoi cette distance ? Et pourquoi ce malaise qui plane toute l'année ? Sans compter les exigences des profs, la pression des notes, les devoirs... Les pièces du puzzle s'assemblent lentement pour révéler une vérité bouleversante... Un roman poignant sur l'amitié, la perte et la façon dont on apprend à grandir malgré tout.

Par Yaël Hassan, Pascal Brissy
Chez Scrineo

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Auteur

Yaël Hassan, Pascal Brissy

Editeur

Scrineo

Genre

Romans, témoignages & Co

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En même pas un an

Yaël Hassan, Pascal Brissy

Paru le 19/03/2026

Scrineo

12,90 €

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9782381674742
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