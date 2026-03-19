En même pas un an

La classe de 4eme, une année-charnière où tout peut basculer... Dona, Rafaëlle, Léonard et Angelo se connaissent depuis toujours. Dès l'école primaire, ils ont formé un groupe soudé, inséparable. Mais à leur rentrée en 4eme, quelque chose a changé. Peu à peu, les questions s'accumulent : Que s'est-il passé entre eux ? Pourquoi cette distance ? Et pourquoi ce malaise qui plane toute l'année ? Sans compter les exigences des profs, la pression des notes, les devoirs... Les pièces du puzzle s'assemblent lentement pour révéler une vérité bouleversante... Un roman poignant sur l'amitié, la perte et la façon dont on apprend à grandir malgré tout.