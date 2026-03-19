Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Emile Zola et le monde sorti de terre

Fanny Drouot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une étude novatrice des Rougon-Macquart d'Emile Zola, relue à la lumière de l'histoire de la préhistoire. Cette étude propose une relecture du cycle des Rougon-Macquart d'Emile Zola et renouvelle l'approche du naturalisme grâce à une perspective interdisciplinaire. L'analyse repose sur l'hypothèse suivante : le traitement des origines annoncé dès la préface du premier volume comme "scientifique" entretient un lien étroit avec les savoirs de la préhistoire tels qu'ils sont forgés dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dès lors qu'est démontrée l'existence d'une humanité préhistorique, la science propose en effet un discours sur les origines de l'Homme qui se substitue, non sans heurts, au récit biblique. Mettant en pratique la démarche épistémocritique pour examiner les effets des savoirs dans la fiction, cet ouvrage mène une enquête littéraire visant à mettre en lumière les enjeux anthropologiques, éthiques et ontologiques que les références à la préhistoire font émerger au coeur de l'oeuvre majeure de Zola.

Par Fanny Drouot
Chez Editions Universitaires de Dijon

|

Auteur

Fanny Drouot

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Emile Zola et le monde sorti de terre par Fanny Drouot

Commenter ce livre

 

Emile Zola et le monde sorti de terre

Fanny Drouot

Paru le 19/03/2026

270 pages

Editions Universitaires de Dijon

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364416024
9782364416024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.