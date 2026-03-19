Emile Zola et le monde sorti de terre

Une étude novatrice des Rougon-Macquart d'Emile Zola, relue à la lumière de l'histoire de la préhistoire. Cette étude propose une relecture du cycle des Rougon-Macquart d'Emile Zola et renouvelle l'approche du naturalisme grâce à une perspective interdisciplinaire. L'analyse repose sur l'hypothèse suivante : le traitement des origines annoncé dès la préface du premier volume comme "scientifique" entretient un lien étroit avec les savoirs de la préhistoire tels qu'ils sont forgés dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dès lors qu'est démontrée l'existence d'une humanité préhistorique, la science propose en effet un discours sur les origines de l'Homme qui se substitue, non sans heurts, au récit biblique. Mettant en pratique la démarche épistémocritique pour examiner les effets des savoirs dans la fiction, cet ouvrage mène une enquête littéraire visant à mettre en lumière les enjeux anthropologiques, éthiques et ontologiques que les références à la préhistoire font émerger au coeur de l'oeuvre majeure de Zola.