Pourquoi les pays font faillite

L'ampleur démesurée de la dette publique menace-t-elle notre bien-être collectif ? Jusqu'où ira-t-elle ? Existe-t-il seulement une limite ? Un grand pays, émetteur d'une monnaie de réserve importante comme les Etats-Unis, peut-il réellement faire faillite ? Et si oui, à quoi cela ressemblerait-il ? Depuis des décennies, responsables politiques, décideurs publics et investisseurs débattent de ces questions... sans parvenir à trouver de réponses claires. Dans cet ouvrage révolutionnaire, Ray Dalio - l'un des plus grands investisseurs de notre époque, qui a anticipé la crise financière mondiale de 2008 et la crise de la dette européenne de 2010-2012 - partage pour la première fois son analyse détaillée de ce qu'il appelle le "supercycle de la dette" . Comprendre ce cycle est essentiel pour aider les décideurs, les investisseurs et le grand public à situer où nous en sommes, et dans quelle direction la dette nous entraîne. Le modèle de Dalio offre des pistes d'une clarté étonnante pour faire face aux difficultés liées à la dette que rencontrent aujourd'hui les Etats-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine. Cet ouvrage illustre aussi les liens entre ces problèmes de dette et d'autres dynamiques majeures : forces politiques intérieures, tensions internationales, actes de la nature (sécheresses, inondations, pandémies), et surtout progrès technologiques. Ensemble, ces forces déclenchent ce que Dalio appelle "les grands bouleversements du "supercycle global" de l'ordre mondial" . En lisant ce livre, vous comprendrez mieux ce qui se passe - et ce que vous pouvez y faire.