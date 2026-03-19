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La mue des homards bleus

Christelle Thouvenin

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La Mue des homards bleus, c'est une histoire de transformations ? ! Une comédie dramatique familiale racontée à quatre voix où les réflexions personnelles, les crises existentielles et les enjeux de société se répondent et se percutent dans un style qui va droit au but. 31 août 2020, Paris : Franck se fait larguer par Sophie, après plus de vingt ans de vie commune. En plein Covid, ce séisme conjugal ébranle et divise Virginie et Patrick Simmoni, leurs amis proches, mariés aussi depuis vingt ans et parents de Jonathan et Elise, deux adolescents. Pendant neuf mois, les Simmoni se racontent sans fioritures. Dans une tranche de vie contrainte par la crise sanitaire d'un monde en mutation, les adolescents tentent de se construire tandis que leurs parents, au milieu de leur vie, peinent à se déconstruire. L'intègre Virginie veut s'émanciper sans trahir son système de valeurs. L'indestructible Patrick explose en vol et se retrouve un peu perdu. Jonathan, amoureux, se demande comment être un homme en 2020. L'entrepreneuse prodige Elise refuse de subir son genre et de sacrifier sa liberté... Leurs récits individuels racontent quotidien, aspirations et sorties de route... mais laissent aussi transpirer des non-dits, des quiproquos, des divergences et des réflexions plus profondes qui crispent la dynamique familiale. Leur petite histoire dans la grande Histoire dévoile par ailleurs les paradoxes et absurdités de l'air du temps marqué par l'urgence climatique, la situation sanitaire, le cyberharcèlement et la réinvention des modèles. Neuf mois - le temps d'une gestation - afin de tenter de devenir soi ou de se réinventer. Mais le système familial résistera-t-il à toutes ces transformations ??

Par Christelle Thouvenin
Chez Kubik Editions

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Auteur

Christelle Thouvenin

Editeur

Kubik Editions

Genre

Littérature française

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La mue des homards bleus

Christelle Thouvenin

Paru le 26/03/2026

366 pages

Kubik Editions

21,00 €

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