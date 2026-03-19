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#Album jeunesse

Pas un chat

Anne-Gaëlle Balpe, Rémi Leblond

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Un album plein d'humour avec pas UN mais PLEIN de chats ! Un jour, dans un coin de son jardin, Marcus trouva un chat. Un petit chat noir qu'il appela Bouillon. Marcus, qui vivait seul, fut aussitôt ravi. Mais quand Marcus partait, il craignait que Bouillon s'ennuie. Et s'il adoptait un autre chat pour lui tenir compagnie ? Et un 3e, et encore un... Bientôt, la maison est pleine à craquer. Quand Marcus va-t-il s'arrêter ? Un album tendre et amusant porté par les illustrations rigolotes et poétiques de Rémi Leblond.

Par Anne-Gaëlle Balpe, Rémi Leblond
Chez Editions Gründ

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Auteur

Anne-Gaëlle Balpe, Rémi Leblond

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Pas un chat

Anne-Gaëlle Balpe, Rémi Leblond

Paru le 19/03/2026

32 pages

Editions Gründ

12,95 €

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Scannez le code barre 9782324038938
9782324038938
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