Pas un chat

Un album plein d'humour avec pas UN mais PLEIN de chats ! Un jour, dans un coin de son jardin, Marcus trouva un chat. Un petit chat noir qu'il appela Bouillon. Marcus, qui vivait seul, fut aussitôt ravi. Mais quand Marcus partait, il craignait que Bouillon s'ennuie. Et s'il adoptait un autre chat pour lui tenir compagnie ? Et un 3e, et encore un... Bientôt, la maison est pleine à craquer. Quand Marcus va-t-il s'arrêter ? Un album tendre et amusant porté par les illustrations rigolotes et poétiques de Rémi Leblond.