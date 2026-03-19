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Concours Assistant territorial socio-éducatif tout-en-un

Fabienne Geninasca, Olivier Bellégo, Céline Tatat

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- Une préparation complète et intensive aux épreuves exigeantes du concours externe et de l'examen professionnel d'assistant territorial socio-éducatif ! Ce livre permet de se préparer à l'entretien avec le jury et à la rédaction d'un dossier individuel. Il propose les outils nécessaires pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir au concours ! Vous y trouverez : - un test d'auto-évaluation ; - des plannings de révisions ; - une méthodologie avec les bons réflexes à adopter et les conseils du jury ; - les connaissances indispensables sur l'environnement professionnel et territorial ; - plus de 350 questions fréquentes du jury ; - 8 mises en situation professionelle ; - 3 simulations d'entretien (1 par spécialité). OFFERT EN LIGNE : > Des tutoriels pour réussir l'entretien : - déroulé de l'entretien ; - attentes du jury ; - présentation du parcours professionnel ; - savoir-faire et savoir-être. > Le fil d'actualité territoriale

Par Fabienne Geninasca, Olivier Bellégo, Céline Tatat
Chez Vuibert

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Auteur

Fabienne Geninasca, Olivier Bellégo, Céline Tatat

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

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Concours Assistant territorial socio-éducatif tout-en-un

Fabienne Geninasca, Olivier Bellégo, Céline Tatat

Paru le 19/03/2026

208 pages

Vuibert

20,90 €

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