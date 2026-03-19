Villainess Level 99 Tome 5

Propulsée dans son Otome Game préféré en tant que super méchante, elle va devoir user de tous les stratagèmes pour s'en sortir !!! Une étudiante japonaise discrète est réincarnée dans le corps d'Eumiella Dolkness, une super méchante cachée de son otome game préféré. Dans ce monde médiéval imaginaire qu'elle croyait connaître par coeur, elle se retrouve en première ligne face à une aristocratie impitoyable qui va tout faire pour la démasquer. Que la partie commence !!!