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Villainess Level 99 Tome 5

Satori Tanabata, Nocomi

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Propulsée dans son Otome Game préféré en tant que super méchante, elle va devoir user de tous les stratagèmes pour s'en sortir !!! Une étudiante japonaise discrète est réincarnée dans le corps d'Eumiella Dolkness, une super méchante cachée de son otome game préféré. Dans ce monde médiéval imaginaire qu'elle croyait connaître par coeur, elle se retrouve en première ligne face à une aristocratie impitoyable qui va tout faire pour la démasquer. Que la partie commence !!!

Par Satori Tanabata, Nocomi
Chez Soleil Productions

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Auteur

Satori Tanabata, Nocomi

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

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Villainess Level 99 Tome 5

Satori Tanabata, Nocomi

Paru le 19/03/2026

176 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302108622
9782302108622
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