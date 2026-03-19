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Elle n'est rien qu'à moi ! Tome 8

Sugar Amazato

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On dit que les opposés s'attirent, mais comment faire durer une relation quand on est si différents ? Nachi est le garçon le plus populaire de sa classe. Tout le monde l'adore sauf Yuri, une élève qui préfère la solitude et les livres. Très intrigué par cette fille, Nachi va chercher à faire sa connaissance au travers de la lecture. Contre toute attente, Yuri lui propose d'emblée de passer la nuit avec elle ! Une relation exclusive et secrète débute alors entre les deux jeunes gens.

Par Sugar Amazato
Chez Soleil Productions

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Auteur

Sugar Amazato

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

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Elle n'est rien qu'à moi ! Tome 8

Sugar Amazato

Paru le 19/03/2026

160 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302107878
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