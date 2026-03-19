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#Roman francophone

Quelque part en mer

Dörte Hansen

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Telle l'île qu'elle habite, la famille Sander semble taillée pour résister aux vents. Mais s'il est un capitaine, chez ces descendants de fiers pêcheurs, c'est bien Hanne, la mère. Derrière les clôtures d'os de baleine qui enserrent la maison, tout tient sur elle, par elle : les errances déçues de Ryckner, son aîné, les fantaisies d'Eske, la rebelle, les rêves d'artistes d'Henrik... Sur une île hantée par son passé, envahie par les touristes, la fratrie Hansen va et vient, comme le ressac... Jusqu'au jour où un cachalot s'échoue sur les dunes - comme l'annonce d'un drame à venir...

Par Dörte Hansen
Chez Pocket

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Auteur

Dörte Hansen

Editeur

Pocket

Genre

Littérature Allemande

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Quelque part en mer

Dörte Hansen trad. Elisabeth Landes

Paru le 19/03/2026

264 pages

Pocket

8,70 €

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