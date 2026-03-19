Quelque part en mer

Telle l'île qu'elle habite, la famille Sander semble taillée pour résister aux vents. Mais s'il est un capitaine, chez ces descendants de fiers pêcheurs, c'est bien Hanne, la mère. Derrière les clôtures d'os de baleine qui enserrent la maison, tout tient sur elle, par elle : les errances déçues de Ryckner, son aîné, les fantaisies d'Eske, la rebelle, les rêves d'artistes d'Henrik... Sur une île hantée par son passé, envahie par les touristes, la fratrie Hansen va et vient, comme le ressac... Jusqu'au jour où un cachalot s'échoue sur les dunes - comme l'annonce d'un drame à venir...