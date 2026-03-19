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#Imaginaire

Céleste

Olivia Wildenstein

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Une nouvelle romance au royaume des anges, poussez les portes d'Elysium ! Devenir un ange : réaliser sa destinée " Dans quatre-vingt-douze jours, les appendices en plumes qui me lient à ces gens que je déteste vont enfin se détacher. Mes chères petites ailes, je ne vous regretterai pas. " Celeste est une jeune Plumable qui doit compléter ses ailes dans un temps imparti pour devenir enfin un ange. Mais elle a passé les quatre dernières années à se bâtir une vie en dehors des guildes angéliques, délaissant les ambitions des anges pour celles des humains, semant ses plumes sur les pavés de Paris et, plus récemment, les trottoirs de New York. Elle a juré de ne plus rien à voir avec les siens. Hélas, ils reviennent de force dans sa vie... et en particulier le plus détestable d'entre eux, Seraph Asher. Celeste a beau envoyer l'archange se faire emplumer, cet homme aussi beau qu'obstiné refuse de la laisser en paix. Il insiste sans relâche pour qu'elle complète ses ailes et réalise sa destinée. Et quand elle lui demande une bonne raison de le faire, il lui en donne une, implacable : ce qu'il a fait de l'âme de Leigh, sa meilleure amie décédée. Asher n'avait aucune intention de partager son lourd secret, pourtant c'est le seul moyen de sauver Celeste, la Plumable rebelle qu'il ne parvient pas à chasser de sa tête... et de son coeur.

Par Olivia Wildenstein
Chez Pocket

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Auteur

Olivia Wildenstein

Editeur

Pocket

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Céleste

Olivia Wildenstein trad. Armel Normant

Paru le 19/03/2026

744 pages

Pocket

10,30 €

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