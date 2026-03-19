Si tu es étrange et que tu déranges, bienvenue à l'école de science folle ! Gertrude, Eugénie et Didi Porch ne parviennent à s'intégrer nulle part : ni dans la parfaite petite bourgade d'Antiquarium, ni au sein de leur famille adoptive si respectueuse des règles, et encore moins dans leur exigeante école des bonnes manières. Elles sont trop occupées par leurs expériences scientifiques (souvent catastrophiques) pour ça ! Après un énième renvoi, les trois filles sont invitées à l'académie de Mélisande Malice, experte en sciences folles, qui porte un bernard-l'ermite sur l'épaule, élève des moules dans sa baignoire et cultive des roses électriques, entre autres foldingueries. Grâce à ses leçons insolites et à ses inventions farfelues, les soeurs Porch pourront enfin apprendre à se réjouir d'être originales et uniques ! Et, accessoirement, sauver leur ville d'un complot de génies maléfiques... " Un festin d'invention sans fin, Millicent Quibb se lit comme un mélange entre Edward Gorey et Kurt Vonnegut : hilarant, fièrement étrange et légèrement tordu, mais avec une vraie humanité et une immense douceur au coeur de l'histoire. " - Ransom Riggs, Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, #1 des ventes du New York Times " Il n'est guère surprenant que Kate McKinnon écrive avec ce même humour et cette même tendresse uniques qui ont conquis le public à maintes reprises. Ses personnages excentriques et inoubliables dans L'extravagante école de Mélisande Malice feront rire aux éclats les lecteurs et les inspireront à imaginer des expériences pour les générations à venir. " - ; Chris Colfer, Le Pays des contes, #1 des ventes du New York Times " Rien d'étonnant à ce que ce livre m'ait fait éclater de rire - ; après tout, c'est Kate McKinnon qui l'a écrit ! Mais j'ai aussi été ravi de rencontrer cette galerie de personnages malins et attachants, et de me laisser emporter dans un monde fou et mystérieux qui m'a rappelé, de la plus délicieuse des façons, les histoires que j'adorais enfant. (Et que j'aime encore plus aujourd'hui.) Les enfants vont dévorer ce livre ! A moins qu'un ver vorace ne les dévore avant... " - ; Trenton Lee Stewart, Le mystérieux cercle Benedict et Les Gardiens des secrets " Ce livre me trouble. Il m'effraie. Je n'ai qu'une hâte : le relire. " - ; Lemony Snicket, Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire