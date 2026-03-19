Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Imaginaire

L'extravagante école de Mélisande Malice

Kate McKinnon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si tu es étrange et que tu déranges, bienvenue à l'école de science folle ! Gertrude, Eugénie et Didi Porch ne parviennent à s'intégrer nulle part : ni dans la parfaite petite bourgade d'Antiquarium, ni au sein de leur famille adoptive si respectueuse des règles, et encore moins dans leur exigeante école des bonnes manières. Elles sont trop occupées par leurs expériences scientifiques (souvent catastrophiques) pour ça ! Après un énième renvoi, les trois filles sont invitées à l'académie de Mélisande Malice, experte en sciences folles, qui porte un bernard-l'ermite sur l'épaule, élève des moules dans sa baignoire et cultive des roses électriques, entre autres foldingueries. Grâce à ses leçons insolites et à ses inventions farfelues, les soeurs Porch pourront enfin apprendre à se réjouir d'être originales et uniques ! Et, accessoirement, sauver leur ville d'un complot de génies maléfiques... " Un festin d'invention sans fin, Millicent Quibb se lit comme un mélange entre Edward Gorey et Kurt Vonnegut : hilarant, fièrement étrange et légèrement tordu, mais avec une vraie humanité et une immense douceur au coeur de l'histoire. " - Ransom Riggs, Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, #1 des ventes du New York Times " Il n'est guère surprenant que Kate McKinnon écrive avec ce même humour et cette même tendresse uniques qui ont conquis le public à maintes reprises. Ses personnages excentriques et inoubliables dans L'extravagante école de Mélisande Malice feront rire aux éclats les lecteurs et les inspireront à imaginer des expériences pour les générations à venir. " - ; Chris Colfer, Le Pays des contes, #1 des ventes du New York Times " Rien d'étonnant à ce que ce livre m'ait fait éclater de rire - ; après tout, c'est Kate McKinnon qui l'a écrit ! Mais j'ai aussi été ravi de rencontrer cette galerie de personnages malins et attachants, et de me laisser emporter dans un monde fou et mystérieux qui m'a rappelé, de la plus délicieuse des façons, les histoires que j'adorais enfant. (Et que j'aime encore plus aujourd'hui.) Les enfants vont dévorer ce livre ! A moins qu'un ver vorace ne les dévore avant... " - ; Trenton Lee Stewart, Le mystérieux cercle Benedict et Les Gardiens des secrets " Ce livre me trouble. Il m'effraie. Je n'ai qu'une hâte : le relire. " - ; Lemony Snicket, Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire

Par Kate McKinnon
Chez Pocket

|

Auteur

Kate McKinnon

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'extravagante école de Mélisande Malice par Kate McKinnon

Commenter ce livre

 

L'extravagante école de Mélisande Malice

Kate McKinnon trad. Eric Betsch

Paru le 26/03/2026

320 pages

Pocket

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352284
9782266352284
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.