Après Bacon et Staël, Stéphane Manel s'intéresse à un autre monstre sacré de la peinture, Matisse ! une coédition Seghers - Arte paraissant à l'occasion d'une importante exposition au Grand Palais. Stéphane Manel a tout d'abord publié deux ouvrages à quatre mains chez Seghers : avec Corinne Maier, puis Franck Maubert, Monsieur Proust en 2022 et Bacon, éclats d'une vie en 2023. En 2024, avec Exercices de Staël , celui qui était d'abord connu comme illustrateur s'est imposé définitivement comme auteur en signant un ouvrage, texte et dessin, de son seul nom. Ce statut s'est confirmé à l'automne 2025 avec Du côté de Paris , une oeuvre singulière et pleine de poésie, accueillie avec enthousiasme par la presse, et dans laquelle Stéphane Manel ouvre les portes de son univers intime et artistique. Après Proust, Bacon et Staël, l'auteur-illlustrateur nous plonge cette fois dans la vie de Matisse - une autre de ses grandes passions -, à travers l'histoire de sa relation avec sa muse et amie, Monique Bourgeois, qui le conduira à la création de la sublime Chapelle du Rosaire à Vence. En 1941, à 74 ans, Matisse, qui vient de subir une lourde opération, rencontre une jeune infirmière, Monique Bourgeois. Elle n'a jamais entendu parler de lui, n'apprécie que peu sa peinture... et n'a pas peur de lui faire savoir. Pour cette raison peut-être se tisse une amitié hors-norme : Matisse l'initie à l'art, elle l'introduit à des chemins spirituels qui attirent secrètement le vieux peintre depuis de nombreuses années. Galvanisé par cette rencontre, qui fait d'elle à la fois son modèle, sa muse et sa petite-fille spirituelle, Matisse développe sa célèbre technique des papiers découpés. Mais Monique choisit de se retirer au couvent, où elle prend le nom de Soeur Jacques-Marie. Matisse est dévasté : sans elle, il ne peut plus rien créer. Il décide alors de lui offrir l'oeuvre de sa vie, une chapelle dont ils concevront tout, contre vents et marées, des vitraux au prie-Dieu, quitte à scandaliser autant l'Eglise que les artistes d'avant-gardes de l'après-guerre. Ce sera sa seule création en 3 dimensions et l'un de ses derniers chefs-d'oeuvre. Comment cette jeune femme au franc-parler a-t-elle réussi à convaincre l'artiste de mettre son art au service de l'Eglise, et l'Eglise d'accepter cette oeuvre inclassable ? Comment est née cette oeuvre unique ? Quels nouveaux horizons a-t-elle ouvert dans l'oeuvre de Matisse ? C'est la genèse de cette chapelle que raconte Stéphane Manel à sa façon toute personnelle, associant souvenirs, enquêtes, et points de vue originaux à la reconstitution de cette histoire d'une improbable amitié artistique qui, parfois, fut aussi mystique.