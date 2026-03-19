9 mois qui comptent pour la vie

Ce livre met en lumière le pouvoir extraordinaire des mères pendant la grossesse. C'est un compagnon essentiel pour tous les futurs parents. On dit souvent aux femmes enceintes : " Ne t'inquiète pas, mange normalement. Ton bébé prendra ce dont il a besoin. " Mais les études scientifiques démontrent le contraire : l'alimentation pendant la grossesse façonne durablement le cerveau, le corps et la santé de votre enfant. Et pourtant, personne ne vous en a vraiment expliqué les principes... jusqu'à maintenant. Durant sa grossesse, la biochimiste Jessie Inchauspé, mondialement connue pour ses écrits sur la régulation du glucose, s'est plongée dans des centaines d'études scientifiques. Elle en a synthétisé un message clair : quatre nutriments clés déterminent le bon développement de l'enfant in utero : la choline, le DHA, les protéines et le glucose . Les trois premiers sont insuffisants chez la plupart des femmes ; le dernier, trop présent. Dans ce livre, Jessie nous dévoile des pratiques alimentaires fondées sur la science pour : - favoriser le développement cérébral, cognitif et émotionnel du bébé ; - réduire les risques d'asthme, d'allergie et de diabète à long terme ; - améliorer la composition corporelle, le fonctionnement des organes et le métabolisme futur. Avec ce guide de référence, découvrez aussi des conseils sur les compléments alimentaires, les nausées, l'accouchement, l'allaitement, ainsi que des plans d'action, des recettes équilibrées et la propre expérience de Jessie Inchauspé.