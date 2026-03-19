La Promesse de Leiba

Un premier roman remarquable, sur une histoire d'amour merveilleuse qui lie deux enfants, jusqu'à leur dernier souffle. Une plongée dans la culture juive ashkénaze, de la Russie jusqu'aux Etats-Unis, de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, portée par la promesse d'un personnage historique dont l'enfance n'avait jamais été racontée. Il n'y a pas de jour où il ne la cherche. Il en est persuadé, la Providence va la mettre sur sa route. Combien de fois a-t-il cru au miracle ? Combien de silhouettes blondes a-t-il suivies pour découvrir, quelques pas plus tard, un visage tristement inconnu ? Odessa est si vaste. Et le hasard s'entête à ne rien lâcher. Fils de paysan, Leiba est un enfant extraordinairement brillant. Un matin de neige, au coeur de la colonie juive agricole de Gromokleï, un être pas comme les autres l'attend, Chana. Un amour naît, entre celle qui a échappé à un pogrom et celui qui souffre de ne pas être aimé par sa mère. Pourtant, la marche de l'Histoire, dont Leiba s'apprête à devenir un acteur majeur, risque de les séparer. Dans ce roman, l'auteur nous emporte, entre xixe et xxe siècles, des rues d'Odessa et des champs de blé de la Russie jusqu'aux mines de fer du Minnesota. Il ressuscite la culture ashkénaze dont la richesse émerveille, alors que le progrès affleure et la révolution gronde.