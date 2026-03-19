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Le travail humain Volume 89, N° 1, mars 2026

PUF

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Actualité en recherches en psycho-physiologie du travail Le Travail humain est une revue scientifique pluri-disciplinaire qui publie des articles originaux en français ou en anglais, pertinents à l'étude de l'activité au travail, plus particulièrement dans les domaines suivants : physiologie et psycho-physiologie ergonomiques (y compris les neurosciences, l'anthropométrie et la biomécanique), psychologie ergonomique (en intégrant les approches différentielles), formation (de l'étude des mécanismes d'apprentissage à la gestion des formations et à l'étude des qualifications), psycho-sociologie du travail et des organisations, sécurité et fiabilité humaine, psycho-pathologie du travail, ergonomie et méthodologie. La revue publie également des numéros spéciaux. Les textes peuvent s'inscrire dans des perspectives diverses, mais ils doivent apporter des justifications vérifiables aux conclusions qu'ils proposent. Chaque article, présenté selon les "Instructions aux auteurs" , est soumis à deux experts au moins, qui donnent leurs avis sur l'acceptation et suggèrent éventuellement des révisions.

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Revues de psychologie

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Le travail humain Volume 89, N° 1, mars 2026

PUF

Paru le 02/04/2026

Presses Universitaires de France

25,00 €

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