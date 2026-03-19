Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

La Bible illustrée

Virginie Aladjidi, Selina Hastings, Amy Burch, Eric Thomas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une magnifique édition à partager en famille pour découvrir ou redécouvrir les grands moments de l'Ancien et du Nouveau Testament. Découvrez cette magnifique édition illustrée de la Bible, le livre le plus lu au monde ! Cette adaptation respectueuse garde toute l'exactitude et la force des textes sacrés tout en les rendant compréhensible aux jeunes lecteurs. Des éclairages contextuels permettent de mieux comprendre l'environnement social et culturel de chaque époque biblique. L'ouvrage se distingue par ses illustrations riches : dessins fins et détaillés, photographies documentaires, cartes et schémas explicatifs... Une édition de prestige à parcourir en famille.

Par Virginie Aladjidi, Selina Hastings, Amy Burch, Eric Thomas
Chez Nathan

|

Auteur

Virginie Aladjidi, Selina Hastings, Amy Burch, Eric Thomas

Editeur

Nathan

Genre

Bibles pour enfants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Bible illustrée par Virginie Aladjidi, Selina Hastings, Amy Burch, Eric Thomas

Commenter ce livre

 

La Bible illustrée

Virginie Aladjidi, Selina Hastings, Amy Burch, Eric Thomas trad. Claude Lauriot-Prévost

Paru le 19/03/2026

320 pages

Nathan

32,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095065904
9782095065904
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.