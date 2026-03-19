La Bible illustrée

Une magnifique édition à partager en famille pour découvrir ou redécouvrir les grands moments de l'Ancien et du Nouveau Testament. Découvrez cette magnifique édition illustrée de la Bible, le livre le plus lu au monde ! Cette adaptation respectueuse garde toute l'exactitude et la force des textes sacrés tout en les rendant compréhensible aux jeunes lecteurs. Des éclairages contextuels permettent de mieux comprendre l'environnement social et culturel de chaque époque biblique. L'ouvrage se distingue par ses illustrations riches : dessins fins et détaillés, photographies documentaires, cartes et schémas explicatifs... Une édition de prestige à parcourir en famille.