Dans mes veines

Quand tu te réveilles sans souvenirs avec du poison dans le sang, chaque seconde compte pour sauver celle que tu aimes ! Dès 14 a, s Alex ouvre les yeux à l'hôpital avec un trou noir total dans sa mémoire et une substance mystérieuse qui circule dans ses veines. Mais le pire reste à venir : un SMS glacial lui apprend que sa copine a été kidnappée et qu'elle n'a que six heures pour la retrouver vivante. Sans souvenir de la soirée fatidique , avec pour seuls indices son corps empoisonné et les messages cryptiques de son maître chanteur, Alex va devoir reconstituer le puzzle de cette nuit d'enfer. Entre course effrénée dans les rues de la ville, révélations chocs sur son entourage et compte à rebours impitoyable , elle découvrira que parfois, oublier est un mécanisme de défense . Mais quand la vie de celle qu'on aime est en jeu, il faut parfois affronter ses pires souvenirs.