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#Imaginaire

Dentelle

Lucie Pierrat-Pajot

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AU XXIIE SIECLE, la Terre est dévastée. Le monde virtuel, la Dentelle, semble être le futur de l'humanité. L'entreprise Lemnistic Artefacts vous propose même d'y vivre à plein temps en quittant votre corps. SUR TERRE, deux adolescents, Bunny et Prime, s'allient pour retrouver Mer, la soeur de Bunny, enlevée par Lemnistic Artefacts. Au fil de leurs aventures, ils devront abandonner leurs certitudes, et peut-être leurs rêves. DANS LA DENTELLE, la petite Mer se cache dans les recoins des univers virtuels, aidée par un étrange garçon-renard. Pour la sauver, il est prêt à renoncer à son plus grand.dé ir : retrouver un corps. ECOLOGIE, TECHNOLOGIE, CHOIX EXISTENTIELS... LE FINAL HAUT EN COULEUR D'UN DIPTYQUE FUTURISTE HALETANT.

Par Lucie Pierrat-Pajot
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Lucie Pierrat-Pajot

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes futuristes

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Dentelle

Lucie Pierrat-Pajot

Paru le 19/03/2026

288 pages

Editions Gallimard

15,90 €

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Scannez le code barre 9782075238076
9782075238076
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