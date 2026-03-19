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Salami à Paris

Vanessa Rubio-Barreau

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Barbara emmène Salami en balade. Et pas n'importe où... Ils se rendent à Paris pour la grande marche des teckels : Quelle aventure que cette journée ! Salami prend le RER pour la première fois, découvre les immenses monuments de la capitale, puis tombe truffe à truffe avec... Mortadelle. Elle est trop belle, si belle que Docteur Teckel en oublierait presque son métier d'assistant vétérinaire... Court sur pattes, un peu cabot et sûr de lui, mais attentif, amical et investi... il est comme ça, le docteur Salami !

Par Vanessa Rubio-Barreau
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Vanessa Rubio-Barreau

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Salami à Paris

Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 19/03/2026

49 pages

Editions Gallimard

7,90 €

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Scannez le code barre 9782075226363
9782075226363
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