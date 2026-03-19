Salami à Paris

Barbara emmène Salami en balade. Et pas n'importe où... Ils se rendent à Paris pour la grande marche des teckels : Quelle aventure que cette journée ! Salami prend le RER pour la première fois, découvre les immenses monuments de la capitale, puis tombe truffe à truffe avec... Mortadelle. Elle est trop belle, si belle que Docteur Teckel en oublierait presque son métier d'assistant vétérinaire... Court sur pattes, un peu cabot et sûr de lui, mais attentif, amical et investi... il est comme ça, le docteur Salami !