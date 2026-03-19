Le comte de Monte-Cristo Tome 2

Comment devenir comte de Monte-Cristo quand on est simple marin ? En s'inventant un destin. Espérant modestement devenir capitaine, Edmond Dantès se heurte à la conspiration la plus lâche. Commence alors la métamorphose d'un être rivé à une passion dévorante, impérieuse : la vengeance. Pour faire tomber les masques, il faudra s'en forger un, pétri dans la rancoeur des années perdues. Roman d'aventures addictif, cette traversée épique du XIX ? siècle précipite les personnages de Marseille à Paris en passant par Rome et la Méditerranée. Le Comte de Monte-Cristo répond aux mesquineries du siècle par le souffle d'une odyssée.