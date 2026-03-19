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Le comte de Monte-Cristo Tome 2

Alexandre Dumas

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Comment devenir comte de Monte-Cristo quand on est simple marin ? En s'inventant un destin. Espérant modestement devenir capitaine, Edmond Dantès se heurte à la conspiration la plus lâche. Commence alors la métamorphose d'un être rivé à une passion dévorante, impérieuse : la vengeance. Pour faire tomber les masques, il faudra s'en forger un, pétri dans la rancoeur des années perdues. Roman d'aventures addictif, cette traversée épique du XIX ? siècle précipite les personnages de Marseille à Paris en passant par Rome et la Méditerranée. Le Comte de Monte-Cristo répond aux mesquineries du siècle par le souffle d'une odyssée.

Par Alexandre Dumas
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Alexandre Dumas

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Le comte de Monte-Cristo Tome 2

Alexandre Dumas

Paru le 19/03/2026

912 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073131362
9782073131362
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