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Rapatrier les prisonniers de guerre

Hazuki Tate

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A la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux prisonniers de guerre restent loin de chez eux, éprouvés par une captivité dure et prolongée. L'armistice ne signifie ni libération immédiate ni retour assuré. L'organisation de leur retour tant espéré s'avère longue, incertaine, et profondément inégale selon les pays détenteurs et les Etats d'origine. L'ouvrage met alors en lumière cette phase souvent négligée de l'histoire de la Grande Guerre. A l'époque, la question du rapatriement des prisonniers de guerre suscite d'intenses débats, tant dans les sphères politiques intérieures et extérieures que dans les opinions publiques, sur les fronts occidental et oriental. Au coeur de ce processus, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), engagé dès le début du conflit dans la protection des prisonniers de guerre, joue un rôle déterminant. Dans un contexte de recomposition internationale marqué par la création de nouveaux cadres multilatéraux - comme la Société des Nations - et par l'inquiétude croissante face à l'expansion du communisme issu de la révolution russe, l'organisation genevoise déploie des actions concrètes, mobilisant réseaux diplomatiques, savoir-faire logistique, missions opérationnelles et expertise juridique. En analysant les efforts du CICR pour rendre possible - et accélérer - le retour des prisonniers de guerre, le livre offre une contribution majeure à l'histoire de l'humanitaire, des sorties de guerre et des relations internationales au XXe siècle.

Par Hazuki Tate
Chez PU Rennes

|

Auteur

Hazuki Tate

Editeur

PU Rennes

Genre

Entre deux guerres

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Rapatrier les prisonniers de guerre

Hazuki Tate

Paru le 19/03/2026

PU Rennes

26,00 €

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Scannez le code barre 9791041307111
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