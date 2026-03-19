Valkyrie Apocalypse - L'Affaire Jack l'Eventreur Tome 3

La face cachée de Jack l'Eventreur, le gentleman psychopathe ! Jack a enfin rencontré le chef de Mother Goose, un homme féru de théâtre et de poésie dont il se sent immédiatement très proche. En d'autres circonstances, ils auraient formé un duo des plus éclatants ! Hélas, pour Noah, la vengeance n'attend pas, et il parvient sans peine à se débarrasser de son adversaire... Heureusement, ce dernier est sauvé par Luna, une jeune fille avec qui il se lie rapidement d'amitié. Il apprend alors qu'une de ses anciennes connaissances, Anne, a été assassinée ! Tandis qu'il se rend au cimetière pour honorer sa mémoire, Jack aperçoit une silhouette bien familière, comme un coup du sort... Découvrez un Jack inédit, plus charismatique que jamais ! Charmeur et cruel, adepte du mensonge, mais fidèle à ses principes, le tueur en série le plus célèbre de Londres vous entraînera dans ses propres ténèbres, à la poursuite de la lumière.