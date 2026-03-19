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Stitch Aloha

Disney, Tougui

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Ohana : découvrez Stitch, votre héros préféré Disney, dans sa tenue traditionnelle hawaïenne, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Stitch, le plus malicieux des extraterrestres, dans sa superbe tenue traditionnelle hawaïenne ! Grâce à un pas à pas clair et illustré, réalisez vous-même ce papertoy aux couleurs de Stitch, avec son collier de fleurs (lei'po), son pagne feuillu (pau) et son grand sourire. Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à découper, plier et assembler votre modèle pour donner vie à Stitch version îles tropicales ! Une activité de loisirs créatifs Disney, amusante et colorée, idéale pour les enfants, les familles et tous les fans de Lilo & Stitch.

Par Disney, Tougui
Chez 404 Editions

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Auteur

Disney, Tougui

Editeur

404 Editions

Genre

Bricolage et création

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Stitch Aloha

Disney, Tougui

Paru le 19/03/2026

32 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032410578
9791032410578
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