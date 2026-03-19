Stitch Aloha

Ohana : découvrez Stitch, votre héros préféré Disney, dans sa tenue traditionnelle hawaïenne, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Stitch, le plus malicieux des extraterrestres, dans sa superbe tenue traditionnelle hawaïenne ! Grâce à un pas à pas clair et illustré, réalisez vous-même ce papertoy aux couleurs de Stitch, avec son collier de fleurs (lei'po), son pagne feuillu (pau) et son grand sourire. Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à découper, plier et assembler votre modèle pour donner vie à Stitch version îles tropicales ! Une activité de loisirs créatifs Disney, amusante et colorée, idéale pour les enfants, les familles et tous les fans de Lilo & Stitch.