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Ne massacrez plus vos articulations !

Marie Perez Siscar

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Epaule gelée, cheville raide, nuque en grève, doigts HS... Nos articulations parlent en permanence, mais on ne nous a jamais appris leur langue. "C'est l'âge" , "C'est normal d'avoir mal" , "Il faut renforcer" ... - mais quoi, comment, jusqu'où ? Ce livre propose des repères clairs et des outils concrets (mouvements, alimentation, automassage, bain, art...), accessibles à chacun. Vous y trouverez : - + de 75 questions-réponses pour comprendre la douleur, les raideurs, l'usure, savoir quand agir ou lever le pied, comment changer un drap-housse et... se préparer à un match de rugby. - 10 autotests simples pour mieux situer vos fragilités, accompagnés de leurs solutions, pour soulager. - Les 47 aliments champions anti-douleurs articulaires : artichaut, brocoli, cerise, chou kale, noix, sardine... - Votre programme Happy articulations en 7 jours, pour faire la paix avec vos articulations. - 50 recettes MCP (Magnésium, Calcium, Potassium), faciles et gourmandes, pour nourrir os, muscles et articulations à chaque bouchée. Prendre soin de ses articulations, ce n'est pas les ménager à l'excès. C'est apprendre à leur parler juste. Après plusieurs années comme urgentiste, le Dr Marie Perez Siscar a orienté sa pratique vers une médecine plus globale, préventive et durable. Elle est aujourd'hui présidente de Côté Thalasso, la thalassothérapie de Banyuls-sur-Mer. Une double expérience - l'urgence médicale et le soin de fond - au service d'un accompagnement exigeant et profondément pédagogique.

Par Marie Perez Siscar
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Marie Perez Siscar

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arthrose - Rhumatismes

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Ne massacrez plus vos articulations !

Marie Perez Siscar

Paru le 19/03/2026

224 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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Scannez le code barre 9791028536794
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