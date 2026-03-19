Ne massacrez plus vos articulations !

Epaule gelée, cheville raide, nuque en grève, doigts HS... Nos articulations parlent en permanence, mais on ne nous a jamais appris leur langue. "C'est l'âge" , "C'est normal d'avoir mal" , "Il faut renforcer" ... - mais quoi, comment, jusqu'où ? Ce livre propose des repères clairs et des outils concrets (mouvements, alimentation, automassage, bain, art...), accessibles à chacun. Vous y trouverez : - + de 75 questions-réponses pour comprendre la douleur, les raideurs, l'usure, savoir quand agir ou lever le pied, comment changer un drap-housse et... se préparer à un match de rugby. - 10 autotests simples pour mieux situer vos fragilités, accompagnés de leurs solutions, pour soulager. - Les 47 aliments champions anti-douleurs articulaires : artichaut, brocoli, cerise, chou kale, noix, sardine... - Votre programme Happy articulations en 7 jours, pour faire la paix avec vos articulations. - 50 recettes MCP (Magnésium, Calcium, Potassium), faciles et gourmandes, pour nourrir os, muscles et articulations à chaque bouchée. Prendre soin de ses articulations, ce n'est pas les ménager à l'excès. C'est apprendre à leur parler juste. Après plusieurs années comme urgentiste, le Dr Marie Perez Siscar a orienté sa pratique vers une médecine plus globale, préventive et durable. Elle est aujourd'hui présidente de Côté Thalasso, la thalassothérapie de Banyuls-sur-Mer. Une double expérience - l'urgence médicale et le soin de fond - au service d'un accompagnement exigeant et profondément pédagogique.